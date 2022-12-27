В Азербайджане за сутки выявлено 95 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 95 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 101 человек вылечился.

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 95 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 101 человек вылечился.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от вируса скончались два человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 826 075 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 815 510 человек вылечились, число активно больных - 557. Всего скончались 10 008 человек.

За последние сутки проведено 2 438 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, всего - 7 423 605 тестов.