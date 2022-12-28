О нас

В Азербайджане за сутки выявлено 90 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 90 случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за сутки зарегистрировано 95 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 131 человек вылечился.
Здоровье
28 декабря 2022 г. 19:10
В Азербайджане за сутки выявлено 90 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 131 человек вылечился.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса за сутки не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 826 165 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 815 641 человек вылечился, число активно больных - 516. Всего скончались 10 008 человек.

За последние сутки проведено 2082 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом, всего - 7 425 687 тестов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan confirms 90 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 90 nəfər koronavirusa yoluxub

Самое важное

Азербайджан вручил ноту Франции
Азербайджан вручил ноту Франции
28 декабря 2022 г. 17:31
Назначен и.о. директора Управления государственного заповедника города Шуша
Назначен и.о. директора Управления государственного заповедника города Шуша
28 декабря 2022 г. 13:47
Репортаж из украинского города Бахмут
ФотоРепортаж из украинского города Бахмут
28 декабря 2022 г. 13:21
Ильхам Алиев ознакомился со строительством ряда объектов инфраструктуры в Центральном парковом квартале Белого города
ФотоИльхам Алиев ознакомился со строительством ряда объектов инфраструктуры в Центральном парковом квартале Белого города
27 декабря 2022 г. 21:55
СГБ: Талех Юсифов экстрадирован в Азербайджан
СГБ: Талех Юсифов экстрадирован в Азербайджан
26 декабря 2022 г. 09:37
Гендиректор ИСЕСКО позвонил президенту Азербайджана
Гендиректор ИСЕСКО позвонил президенту Азербайджана
24 декабря 2022 г. 21:51
Президент: События, происходящие сегодня на Лачинской дороге, вызвали очередную антиазербайджанскую истерику
Президент: События, происходящие сегодня на Лачинской дороге, вызвали очередную антиазербайджанскую истерику
24 декабря 2022 г. 19:07
Президент Ильхам Алиев назвал депортацию западных азербайджанцев большой несправедливостью и бессовестным поступком
Президент Ильхам Алиев назвал депортацию западных азербайджанцев большой несправедливостью и бессовестным поступком
24 декабря 2022 г. 17:50
Президент Ильхам Алиев: Западный Азербайджан – наша историческая земля
Президент Ильхам Алиев: Западный Азербайджан – наша историческая земля
24 декабря 2022 г. 15:07
Эрдоган: Турецко-азербайджанский союз стал фактором безопасности, стабильности и процветания региона
Эрдоган: Турецко-азербайджанский союз стал фактором безопасности, стабильности и процветания региона
24 декабря 2022 г. 13:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi