В Азербайджане за сутки выявлено 90 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 95 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 131 человек вылечился.

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 131 человек вылечился.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса за сутки не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 826 165 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 815 641 человек вылечился, число активно больных - 516. Всего скончались 10 008 человек.

За последние сутки проведено 2082 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом, всего - 7 425 687 тестов.