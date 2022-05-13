В Азербайджане за сутки выявлено 9 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 9 новых случая заражения коронавирусом, 7 человек вылечились.

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 9 новых случая заражения коронавирусом, 7 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 792 664 случая заражения коронавирусной инфекцией, 782 890 человек вылечились, 9 709 – скончались, число активных больных составляет 65.

За последние сутки в стране проведено 2 658 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 847 892 теста.