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В Азербайджане за сутки выявлено 9 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 9 случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 9 новых случая заражения коронавирусом, 7 человек вылечились.
Здоровье
13 мая 2022 г. 16:42
В Азербайджане за сутки выявлено 9 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 9 новых случая заражения коронавирусом, 7 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 792 664 случая заражения коронавирусной инфекцией, 782 890 человек вылечились, 9 709 – скончались, число активных больных составляет 65.

За последние сутки в стране проведено 2 658 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 847 892 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan records 9 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 9 nəfər koronavirusa yoluxub, ölən olmayıb

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