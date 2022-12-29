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В Азербайджане за сутки выявлено 84 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 84 случая заражения коронавирусом В Азербайджане за сутки зарегистрировано 84 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 82 человека вылечились.
Здоровье
29 декабря 2022 г. 17:53
В Азербайджане за сутки выявлено 84 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 84 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 82 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса за сутки не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 826 249 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 815 723 человека вылечились, число активно больных - 518. Всего скончались 10 008 человек.

За последние сутки проведено 1909 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, всего - 7 427 596 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 84 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada koronavirusa 84 yeni yoluxma qeydə alınıb

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