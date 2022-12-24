В Азербайджане за сутки выявлено 72 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 72 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 104 человека вылечились.

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 72 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 104 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались четыре человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 825 893 случая заражения коронавирусной инфекцией, 815 323 человека вылечились, число активно больных - 564. Всего скончались 10 006 человек.

За последние сутки проведено 1 957 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, всего - 7 418 494 теста.