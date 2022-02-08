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В Азербайджане за сутки выявлено 7 032 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 7 032 новых случая заражения коронавирусом В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 7 032 новых случая заражения коронавирусом, 5 285 человек вылечились.
Здоровье
8 февраля 2022 г. 16:38
В Азербайджане за сутки выявлено 7 032 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 7 032 новых случая заражения коронавирусом, 5 285 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 22 человека.

На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 710 366 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 653 797 человек вылечились, 8 920 – скончались, число активных больных составляет 47 649.

За последние сутки в стране проведено 17 889 тестов на COVID-19, в целом с начала пандемии - 6 296 788 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 7,032 new COVID-19 cases, 22 deaths  
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 7 032 nəfər koronavirusa yoluxub, 22 nəfər ölüb

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