В Азербайджане за сутки выявлено 7 032 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 7 032 новых случая заражения коронавирусом, 5 285 человек вылечились.

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 7 032 новых случая заражения коронавирусом, 5 285 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 22 человека.

На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 710 366 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 653 797 человек вылечились, 8 920 – скончались, число активных больных составляет 47 649.

За последние сутки в стране проведено 17 889 тестов на COVID-19, в целом с начала пандемии - 6 296 788 тестов.