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В Азербайджане за сутки выявлено 69 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 69 случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом, 36 человек вылечились.
Здоровье
6 июля 2022 г. 16:35
В Азербайджане за сутки выявлено 69 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом, 36 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, скончавшихся от коронавируса нет.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 793 506 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 501 человек вылечился, 9 718 – скончались, число активных больных составляет 287.

За последние сутки в стране проведено 2 755 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 977 685 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 69 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 69 nəfər koronavirusa yoluxub

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