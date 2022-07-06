В Азербайджане за сутки выявлено 69 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом, 36 человек вылечились.

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом, 36 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, скончавшихся от коронавируса нет.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 793 506 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 501 человек вылечился, 9 718 – скончались, число активных больных составляет 287.

За последние сутки в стране проведено 2 755 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 977 685 тестов.