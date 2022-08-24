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В Азербайджане за сутки выявлено 653 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 653 случая заражения коронавирусом В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 653 новых случая заражения коронавирусом, 732 человека вылечились.
Здоровье
24 августа 2022 г. 17:09
В Азербайджане за сутки выявлено 653 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 653 новых случая заражения коронавирусом, 732 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 809 988 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 796 632 человека вылечились, 9 795 – скончались, число активных больных составляет 3 561.

За последние сутки в стране проведено 4 379 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 7 131 537 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 653 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Son sutkada Azərbaycanda 653 nəfər koronavirusa yoluxub, ölən olmayıb

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