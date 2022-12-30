В Азербайджане за сутки выявлено 62 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 62 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 85 человек вылечились.

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 62 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 85 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса за сутки не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 826 311 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 815 808 человек вылечились, число активно больных - 495. Всего скончались 10 008 человек.

За последние сутки проведено 1 384 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом, всего - 7 428 980 тестов.