О нас

В Азербайджане за сутки выявлено 62 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 62 случая заражения коронавирусом В Азербайджане за сутки зарегистрировано 62 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 85 человек вылечились.
Здоровье
30 декабря 2022 г. 16:45
В Азербайджане за сутки выявлено 62 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 62 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 85 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса за сутки не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 826 311 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 815 808 человек вылечились, число активно больных - 495. Всего скончались 10 008 человек.

За последние сутки проведено 1 384 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом, всего - 7 428 980 тестов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan reports 62 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada koronavirusa 62 yeni yoluxma qeydə alınıb

Другие новости из категории

Состоится экзамен для получивших медобразование за границей
Состоится экзамен для получивших медобразование за границей
30 декабря 2022 г. 17:13
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 462 человека
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 462 человека
30 декабря 2022 г. 16:46
Глава TƏBİB: Уровень заражения COVID-19 в Азербайджане минимален
Глава TƏBİB: Уровень заражения COVID-19 в Азербайджане минимален
30 декабря 2022 г. 16:00
США будут делать анализ на COVID воды в системах канализации авиарейсов
США будут делать анализ на COVID воды в системах канализации авиарейсов
30 декабря 2022 г. 14:16
В Японии зарегистрировали рекордную смертность от COVID за все время пандемии
В Японии зарегистрировали рекордную смертность от COVID за все время пандемии
30 декабря 2022 г. 13:58
В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
30 декабря 2022 г. 11:18
Психологи обнаружили, что социальные сети утяжеляют течение депрессии
Психологи обнаружили, что социальные сети утяжеляют течение депрессии
30 декабря 2022 г. 01:12
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 427 человек
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 427 человек
29 декабря 2022 г. 17:56
В Азербайджане за сутки выявлено 84 случая заражения коронавирусом
В Азербайджане за сутки выявлено 84 случая заражения коронавирусом
29 декабря 2022 г. 17:53
Рим ждет расширения на весь ЕС обязательного тестирования на COVID прибывающих из КНР
Рим ждет расширения на весь ЕС обязательного тестирования на COVID прибывающих из КНР
29 декабря 2022 г. 17:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi