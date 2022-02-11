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В Азербайджане за сутки выявлено 6 603 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 6 603 случая заражения коронавирусом В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 6 603 новых случая заражения коронавирусом, 6 347 человек вылечились.
Здоровье
11 февраля 2022 г. 18:36
В Азербайджане за сутки выявлено 6 603 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 6 603 новых случая заражения коронавирусом, 6 347 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса за сутки скончались 26 человек.

На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 732 380 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 672 256 человек вылечились, 8 998 - скончались, число активных больных составляет 51 126. За последние сутки в стране проведен 17 401 тест на COVID-19, в целом с начала пандемии - 6 352 994 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 6,603 new COVID-19 cases on February 11
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusdan ölənlərin sayı 9 minə çatır

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