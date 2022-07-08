В Азербайджане за сутки выявлено 59 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом, 26 человек вылечились.

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом, 26 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 793 605 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 576 человек вылечились, 9 719 – скончались, число активных больных составляет 310.

За последние сутки в стране проведено 1 870 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 981 903 теста.