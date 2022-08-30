В Азербайджане за сутки выявлено 568 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 568 новых случаев заражения коронавирусом, 612 человек вылечились.

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 568 новых случаев заражения коронавирусом, 612 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 812 816 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 799 479 человек вылечились, 9 805 – скончались, число активных больных составляет 3 532.

За последние сутки в стране проведено 4 028 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 7 151 214 тестов.