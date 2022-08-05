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В Азербайджане за сутки выявлено 540 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 540 случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 540 новых случаев заражения коронавирусом, 370 человек вылечились.
Здоровье
5 августа 2022 г. 19:48
В Азербайджане за сутки выявлено 540 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 540 новых случаев заражения коронавирусом, 370 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, скончавшихся за последние сутки от COVID-19 нет.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 801 018 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 788 209 человек вылечились, 9 755 – скончались, число активных больных составляет 3 054.

За последние сутки в стране проведено 3 435 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 7 062 408 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 540 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 540 nəfər koronavirusa yoluxub, ölən yoxdur

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