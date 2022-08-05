В Азербайджане за сутки выявлено 540 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 540 новых случаев заражения коронавирусом, 370 человек вылечились.

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 540 новых случаев заражения коронавирусом, 370 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, скончавшихся за последние сутки от COVID-19 нет.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 801 018 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 788 209 человек вылечились, 9 755 – скончались, число активных больных составляет 3 054.

За последние сутки в стране проведено 3 435 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 7 062 408 тестов.