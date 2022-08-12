В Азербайджане за сутки выявлено 520 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 520 новых случаев заражения коронавирусом, 518 человека вылечились.

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 520 новых случаев заражения коронавирусом, 518 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 804 165 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 791 203 человек вылечились, 9 768 – скончались, число активных больных составляет 3 194.



За последние сутки в стране проведено 3 446 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 7 088 294 тестов.