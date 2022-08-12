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В Азербайджане за сутки выявлено 520 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 520 случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 520 новых случаев заражения коронавирусом, 518 человека вылечились.
Здоровье
12 августа 2022 г. 16:35
В Азербайджане за сутки выявлено 520 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 520 новых случаев заражения коронавирусом, 518 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 804 165 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 791 203 человек вылечились, 9 768 – скончались, число активных больных составляет 3 194.

За последние сутки в стране проведено 3 446 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 7 088 294 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 520 more coronavirus cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 520 nəfər koronavirusa yoluxub

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