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В Азербайджане за сутки выявлено 512 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 512 случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 512 новых случаев заражения коронавирусом, 399 человек вылечились.
Здоровье
3 августа 2022 г. 17:49
В Азербайджане за сутки выявлено 512 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 512 новых случаев заражения коронавирусом, 399 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 799 983 случая заражения коронавирусной инфекцией, 787 479 человек вылечились, 9 752 – скончались, число активных больных составляет 2 752.

За последние сутки в стране проведено 3 760 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 7 055 265 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 512 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 512 nəfər koronavirusa yoluxub

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