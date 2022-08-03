В Азербайджане за сутки выявлено 512 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 512 новых случаев заражения коронавирусом, 399 человек вылечились.

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 512 новых случаев заражения коронавирусом, 399 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 799 983 случая заражения коронавирусной инфекцией, 787 479 человек вылечились, 9 752 – скончались, число активных больных составляет 2 752.

За последние сутки в стране проведено 3 760 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 7 055 265 тестов.