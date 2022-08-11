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В Азербайджане за сутки выявлено 488 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 488 случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 488 новых случаев заражения коронавирусом, 492 человека вылечились.
Здоровье
11 августа 2022 г. 16:37
В Азербайджане за сутки выявлено 488 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 488 новых случаев заражения коронавирусом, 492 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 803 645 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 790 685 человек вылечились, 9 768 – скончались, число активных больных составляет 3 192.

За последние сутки в стране проведено 4 076 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 7 084 846 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 488 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 488 nəfər koronavirusa yoluxub

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