В Азербайджане за сутки выявлено 488 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 488 новых случаев заражения коронавирусом, 492 человека вылечились.

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 488 новых случаев заражения коронавирусом, 492 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 803 645 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 790 685 человек вылечились, 9 768 – скончались, число активных больных составляет 3 192.



За последние сутки в стране проведено 4 076 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 7 084 846 тестов.