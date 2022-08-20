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В Азербайджане за сутки выявлено 468 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 468 случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 468 новых случаев заражения коронавирусом, 396 человек вылечились.
Здоровье
20 августа 2022 г. 16:54
В Азербайджане за сутки выявлено 468 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 468 новых случаев заражения коронавирусом, 396 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 807 984 случая заражения коронавирусной инфекцией, 794 621 человек вылечился, 9 784 – скончались, число активных больных составляет 3 579.

За последние сутки в стране проведено 3 120 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 7 116 736 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 468 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 468 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

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