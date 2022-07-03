В Азербайджане за сутки выявлено 36 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом, 24 человека вылечились.

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом, 24 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня с начала пандемии в Азербайджане выявлено в целом 793 371 случай заражения коронавирусной инфекцией, 783 442 человека вылечились, 9 717 – скончались, число активных больных составляет 212.

За последние сутки в стране проведено 2 117 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 970 953 теста.