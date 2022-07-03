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В Азербайджане за сутки выявлено 36 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 36 случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом, 24 человека вылечились.
Здоровье
3 июля 2022 г. 16:32
В Азербайджане за сутки выявлено 36 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом, 24 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня с начала пандемии в Азербайджане выявлено в целом 793 371 случай заражения коронавирусной инфекцией, 783 442 человека вылечились, 9 717 – скончались, число активных больных составляет 212.

За последние сутки в стране проведено 2 117 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 970 953 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 36 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 36 nəfər koronavirusa yoluxub

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