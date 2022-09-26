В Азербайджане за сутки выявлено 35 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом, 76 человек вылечились.

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом, 76 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 820 858 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 809 673 человека вылечились, 9 903 – скончались, число активных больных составляет 1 282.

За последние сутки в стране проведено 1 973 теста на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 7 238 737 тестов.