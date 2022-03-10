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В Азербайджане за сутки выявлено 270 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 270 новых случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за последние сутки выявлено 270 новых случаев заражения коронавирусом, 564 человека вылечились.
Здоровье
10 марта 2022 г. 18:34
В Азербайджане за сутки выявлено 270 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлено 270 новых случаев заражения коронавирусом, 564 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 17 человек.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 790 153 случая заражения коронавирусной инфекцией, 777 960 человек вылечились, 9 575 – скончались, число активных больных составляет 2 618.

За последние сутки в стране проведены 6 356 тестов на COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 617 758 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan records 270 new COVID cases, 17 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 270 nəfər COVID-19-a yoluxub, 17 nəfər vəfat edib

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