В Азербайджане за сутки выявлено 270 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлено 270 новых случаев заражения коронавирусом, 564 человека вылечились.

В Азербайджане за последние сутки выявлено 270 новых случаев заражения коронавирусом, 564 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 17 человек.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 790 153 случая заражения коронавирусной инфекцией, 777 960 человек вылечились, 9 575 – скончались, число активных больных составляет 2 618.

За последние сутки в стране проведены 6 356 тестов на COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 617 758 тестов.