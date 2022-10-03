О нас

В Азербайджане за сутки выявлено 26 случаев заражения коронавирусом 

В Азербайджане за сутки выявлено 26 случаев заражения коронавирусом  В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом, 40 человек вылечились
Здоровье
3 октября 2022 г. 16:38
В Азербайджане за сутки выявлено 26 случаев заражения коронавирусом 

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом, 40 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 821 661 случай заражения коронавирусной инфекцией, 810 929 человек вылечились, 9 919 - скончались, число активных больных составляет 813.

За последние сутки в стране проведено 1 580 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии - 7 256 426 тестов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan confirms 26 more coronavirus cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 26 nəfər koronavirusa yoluxub

Другие новости из категории

ВОЗ официально признает Азербайджан страной, свободной от малярии
ФотоВОЗ официально признает Азербайджан страной, свободной от малярии
3 октября 2022 г. 15:15
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки
2 октября 2022 г. 16:41
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 103 человека
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 103 человека
2 октября 2022 г. 16:38
Число случаев COVID-19 в мире превысило 617,8 млн
Число случаев COVID-19 в мире превысило 617,8 млн
2 октября 2022 г. 12:01
В Азербайджане за сутки вакцинированы 1080 человек
В Азербайджане за сутки вакцинированы 1080 человек
1 октября 2022 г. 16:50
За сутки коронавирусом в Азербайджане заразились 92 человека, двое скончались 
За сутки коронавирусом в Азербайджане заразились 92 человека, двое скончались 
1 октября 2022 г. 16:42
В Гадруте начал функционировать Центр семейного здоровья
ФотоВ Гадруте начал функционировать Центр семейного здоровья
1 октября 2022 г. 16:30
Состояние подорвавшихся на мине в Тертере остается тяжелым
Состояние подорвавшихся на мине в Тертере остается тяжелым
1 октября 2022 г. 14:38
В центре Лачына, селах Забух и Сус будет организована деятельность медицинской службы
В центре Лачына, селах Забух и Сус будет организована деятельность медицинской службы
1 октября 2022 г. 14:00
В Азербайджане за сутки вакцинированы 874 человека
В Азербайджане за сутки вакцинированы 874 человека
30 сентября 2022 г. 16:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi