В Азербайджане за сутки выявлено 225 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлено 225 новых случаев заражения коронавирусом, 583 человека вылечились.

В Азербайджане за последние сутки выявлено 225 новых случаев заражения коронавирусом, 583 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 14 человек.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 790 378 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 778 543 человека вылечились, 9 589 – скончались, число активных больных составляет 2 246.

За последние сутки в стране проведен 5 161 тест на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 622 919 тестов.