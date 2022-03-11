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В Азербайджане за сутки выявлено 225 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 225 новых случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за последние сутки выявлено 225 новых случаев заражения коронавирусом, 583 человека вылечились.
Здоровье
11 марта 2022 г. 15:38
В Азербайджане за сутки выявлено 225 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлено 225 новых случаев заражения коронавирусом, 583 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 14 человек.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 790 378 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 778 543 человека вылечились, 9 589 – скончались, число активных больных составляет 2 246.

За последние сутки в стране проведен 5 161 тест на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 622 919 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan records 225 new COVID cases, 14 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 225 nəfər koronavirusa yoluxub, 14 nəfər ölüb

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