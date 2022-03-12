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В Азербайджане за сутки выявлено 197 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 197 новых случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за последние сутки выявлено 197 новых случаев заражения коронавирусом, 468 человек вылечились.
Здоровье
12 марта 2022 г. 16:40
В Азербайджане за сутки выявлено 197 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлено 197 новых случаев заражения коронавирусом, 468 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 10 человек.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 790 575 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 779 011 человек вылечились, 9 599 – скончались, число активных больных составляет 1 965.

За последние сутки в стране проведено 5 528 тестов на выявление COVID-19, в целом, с начала пандемии – 6 628 447 тестов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 197 nəfər koronavirusa yoluxub, 10 nəfər ölüb

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