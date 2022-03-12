В Азербайджане за сутки выявлено 197 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлено 197 новых случаев заражения коронавирусом, 468 человек вылечились.

В Азербайджане за последние сутки выявлено 197 новых случаев заражения коронавирусом, 468 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 10 человек.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 790 575 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 779 011 человек вылечились, 9 599 – скончались, число активных больных составляет 1 965.

За последние сутки в стране проведено 5 528 тестов на выявление COVID-19, в целом, с начала пандемии – 6 628 447 тестов.