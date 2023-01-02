В Азербайджане за сутки выявлено 19 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 19 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 15 человек вылечились.

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 19 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 15 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса за сутки не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 826 446 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 815 961 человек вылечился, число активно больных - 477. Всего скончались 10 008 человек.

За последние сутки проведено 598 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, всего - 7 432 722 теста.