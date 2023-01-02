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В Азербайджане за сутки выявлено 19 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 19 случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за сутки зарегистрировано 19 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 15 человек вылечились.
Здоровье
2 января 2023 г. 16:48
В Азербайджане за сутки выявлено 19 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 19 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 15 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса за сутки не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 826 446 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 815 961 человек вылечился, число активно больных - 477. Всего скончались 10 008 человек.

За последние сутки проведено 598 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, всего - 7 432 722 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 19 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada koronavirusa 19 yeni yoluxma qeydə alınıb

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