В Азербайджане за сутки выявлено 15 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 14 человек вылечились.

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 14 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки фактов смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 825 980 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 815 409 человек вылечились, число активно больных - 565 . Всего скончались 10 006 человек.

За последние сутки проведено 743 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом, всего - 7 421 167 тестов.

За сутки в Азербайджане не было вакцинированных от COVID-19.