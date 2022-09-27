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В Азербайджане за сутки выявлено 140 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 140 случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 140 новых случаев заражения коронавирусом, 260 человек вылечились. Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, четверо с положительными результатами анализа скончались.
Здоровье
27 сентября 2022 г. 16:37
В Азербайджане за сутки выявлено 140 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 140 новых случаев заражения коронавирусом, 260 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, четверо с положительными результатами анализа скончались.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 820 998 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 809 933 человека вылечились, 9 907 – скончались, число активных больных составляет 1 158.

За последние сутки в стране проведено 3 320 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 7 242 057 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 140 new COVID-19 cases, 4 died
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 140 nəfər koronavirusa yoluxub, 4 nəfər ölüb

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