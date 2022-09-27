В Азербайджане за сутки выявлено 140 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 140 новых случаев заражения коронавирусом, 260 человек вылечились. Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, четверо с положительными результатами анализа скончались.

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 140 новых случаев заражения коронавирусом, 260 человек вылечились.



Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, четверо с положительными результатами анализа скончались.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 820 998 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 809 933 человека вылечились, 9 907 – скончались, число активных больных составляет 1 158.

За последние сутки в стране проведено 3 320 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 7 242 057 тестов.