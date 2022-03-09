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В Азербайджане за сутки выявлено 126 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 126 новых случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за последние сутки выявлено 126 новых случаев заражения коронавирусом, 882 человека вылечились.
Здоровье
9 марта 2022 г. 18:37
В Азербайджане за сутки выявлено 126 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлено 126 новых случаев заражения коронавирусом, 882 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 11 человек.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 789 883 случая заражения коронавирусной инфекцией, 777 396 человек вылечились, 9 558 – скончались, число активных больных составляет 2 929.

За последние сутки в стране проведены 3 942 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 611 402 теста.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 126 nəfər COVID-19-a yoluxub, 11 nəfər vəfat edib

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