В Азербайджане за сутки выявлено 120 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 120 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 91 человек вылечился.

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 120 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 91 человек вылечился.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса умерли 4 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 826 803 случая заражения коронавирусной инфекцией, 816 382 человека вылечились, число активно больных - 404. Всего скончались 10 017 человек.

За последние сутки проведено 2 459 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, всего - 7 441 759 тестов.