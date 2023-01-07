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В Азербайджане за сутки выявлено 120 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 120 случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за сутки зарегистрировано 120 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 91 человек вылечился.
Здоровье
7 января 2023 г. 17:08
В Азербайджане за сутки выявлено 120 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 120 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 91 человек вылечился.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса умерли 4 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 826 803 случая заражения коронавирусной инфекцией, 816 382 человека вылечились, число активно больных - 404. Всего скончались 10 017 человек.

За последние сутки проведено 2 459 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, всего - 7 441 759 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 120 new COVID-19 cases, 4 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 120 nəfər COVID-ə yoluxub, 4 nəfər ölüb

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