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В Азербайджане за сутки выявлено 115 случаев заражения коронавирусом 

В Азербайджане за сутки выявлено 115 случаев заражения коронавирусом  В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусом, 159 человека вылечились.
Здоровье
16 марта 2022 г. 18:33
В Азербайджане за сутки выявлено 115 случаев заражения коронавирусом 

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусом, 159 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса за сутки скончались 6 человек.

На сегодня в Азербайджане выявлено 791 077 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 779 987 человек вылечились, 9 633 скончались, число активных больных составляет 1 457.

За последние сутки в стране проведено 5 337 тестов на COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 646 110 тестов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 115 nəfər koronavirusa yoluxub, 6 nəfər ölüb

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