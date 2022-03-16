В Азербайджане за сутки выявлено 115 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусом, 159 человека вылечились.

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусом, 159 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса за сутки скончались 6 человек.

На сегодня в Азербайджане выявлено 791 077 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 779 987 человек вылечились, 9 633 скончались, число активных больных составляет 1 457.

За последние сутки в стране проведено 5 337 тестов на COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 646 110 тестов.