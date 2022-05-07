В Азербайджане за сутки выявлено 11 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, 3 человека вылечились.

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, 3 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 792 618 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 849 человек вылечились, 9 709 – скончались, число активных больных составляет 60.

За последние сутки в стране проведен 2 841 тест на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 832 323 теста.