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В Азербайджане за сутки выявлено 11 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 11 случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, 3 человека вылечились.
Здоровье
7 мая 2022 г. 16:50
В Азербайджане за сутки выявлено 11 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, 3 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 792 618 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 849 человек вылечились, 9 709 – скончались, число активных больных составляет 60.

За последние сутки в стране проведен 2 841 тест на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 832 323 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan records 11 new COVID cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada koronavirusa yoluxanların sayı açıqlanıb

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