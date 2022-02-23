О нас
Аудио новости

В Азербайджане за сутки выявлено 1 979 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 1 979 случаев заражения коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 1 979 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 7 198 человек выздоровели.
Здоровье
23 февраля 2022 г. 20:00
В Азербайджане за сутки выявлено 1 979 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 1 979 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 7 198 человек выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 27 человек с положительными тестами на коронавирус скончались.

На сегодняшний день в стране выявлено 779 783 факта заражения COVID-19, из них вылечились 749 524 человека, 9 307 скончались, активно больных - 20 952.

За последние сутки в стране проведено 10 506 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии - 6 511 864 теста.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan reports 1,979 new COVID-19 cases on February 23
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1 979 nəfər koronavirusa yoluxub, 27 nəfər ölüb

Самое важное

Президенты Азербайджана и Турции обсудили отношения с Арменией и украинский вопрос
Президенты Азербайджана и Турции обсудили отношения с Арменией и украинский вопрос
23 февраля 2022 г. 18:03
Армянские боевики подвергли обстрелу село Физулинского района
Армянские боевики подвергли обстрелу село Физулинского района
23 февраля 2022 г. 14:46
Глава организации Матери Сребреницы: Резня в Ходжалы является актом геноцида
Глава организации "Матери Сребреницы": Резня в Ходжалы является актом геноцида
23 февраля 2022 г. 14:10
Московская декларация - очередная поддержка территориальной целостности, независимости и безопасности Азербайджана
Московская декларация - очередная поддержка территориальной целостности, независимости и безопасности Азербайджана
23 февраля 2022 г. 12:37
Лидер России: Мы признательны азербайджанскому руководству
Лидер России: Мы признательны азербайджанскому руководству
23 февраля 2022 г. 00:18
Россия и Азербайджан проведут безотлагательные консультации в случае угрозы интересам безопасности
Россия и Азербайджан проведут безотлагательные консультации в случае угрозы интересам безопасности
22 февраля 2022 г. 22:27
Путин: Декларация о союзническом взаимодействии станет новым этапом в отношениях
Путин: Декларация о союзническом взаимодействии станет новым этапом в отношениях
22 февраля 2022 г. 16:37
Лавров: На Каспийском саммите примут хороший пакет документов
Лавров: На Каспийском саммите примут хороший пакет документов
22 февраля 2022 г. 14:41
Эрдоган назвал неприемлемым решение России признать ДНР и ЛНР
Эрдоган назвал неприемлемым решение России признать "ДНР" и "ЛНР"
22 февраля 2022 г. 14:36
Информационное агентство Report удостоено награды Генпрокуратуры
ФотоИнформационное агентство Report удостоено награды Генпрокуратуры
22 февраля 2022 г. 11:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi