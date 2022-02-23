В Азербайджане за сутки выявлено 1 979 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 1 979 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 7 198 человек выздоровели.

В Азербайджане зарегистрировано 1 979 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 7 198 человек выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 27 человек с положительными тестами на коронавирус скончались.

На сегодняшний день в стране выявлено 779 783 факта заражения COVID-19, из них вылечились 749 524 человека, 9 307 скончались, активно больных - 20 952.

За последние сутки в стране проведено 10 506 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии - 6 511 864 теста.