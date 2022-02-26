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В Азербайджане за сутки выявлено 1 512 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 1 512 случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 1 210 новых случаев заражения коронавирусом, 3 698 человек вылечились.
Здоровье
26 февраля 2022 г. 21:36
В Азербайджане за сутки выявлено 1 512 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 1 210 новых случаев заражения коронавирусом, 3 698 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 20 человек.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 784 260 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 761 590 человек вылечились, 9 378 – скончались, число активных больных составляет 13 292.

За последние сутки в стране проведены 12 122 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 543 255.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1 512 nəfər koronavirusa yoluxub, 20 nəfər ölüb

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