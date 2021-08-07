В Азербайджане за сутки выявлено 1289 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 1 289 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 409 человек вылечились.
Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 5 человек.
На сегодняшний день в стране выявлено 350 605 фактов заражения COVID-19, 334 667 человек вылечились, 5 056 человек скончались.
В настоящее время лечение от коронавируса получают 10 882 пациента.
За последние сутки проведено 12 625 тестов на выявление новых случаев заражения COVID-19, за прошедший период - 4 107 190 тестов.