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В Азербайджане за сутки выявлено 1289 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане за сутки выявлено 1289 новых случаев заражения COVID-19 В Азербайджане зарегистрировано 1 289 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 409 человек вылечились.
Здоровье
7 августа 2021 г. 16:50
В Азербайджане за сутки выявлено 1289 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 1 289 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 409 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 5 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 350 605 фактов заражения COVID-19, 334 667 человек вылечились, 5 056 человек скончались.

В настоящее время лечение от коронавируса получают 10 882 пациента.

За последние сутки проведено 12 625 тестов на выявление новых случаев заражения COVID-19, за прошедший период - 4 107 190 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 1,289 new COVID-19 cases, 5 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1 289 nəfər COVID-19-a yoluxub, 5 nəfər ölüb

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