В Азербайджане за сутки выявлено 1 210 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 1 210 новых случаев заражения коронавирусом, 3 851 человек вылечился.

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 1 210 новых случаев заражения коронавирусом, 3 851 человек вылечился.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 28 человек.

На сегодня в Азербайджане выявлено 782 748 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 757 892 человека вылечились, 9 358 – скончались, число активных больных составляет 15 498.

За последние сутки в стране проведено 8 978 тестов на COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 531 133 теста.