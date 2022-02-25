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В Азербайджане за сутки выявлено 1 210 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 1 210 случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 1 210 новых случаев заражения коронавирусом, 3 851 человек вылечился.
Здоровье
25 февраля 2022 г. 18:33
В Азербайджане за сутки выявлено 1 210 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 1 210 новых случаев заражения коронавирусом, 3 851 человек вылечился.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 28 человек.

На сегодня в Азербайджане выявлено 782 748 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 757 892 человека вылечились, 9 358 – скончались, число активных больных составляет 15 498.

За последние сутки в стране проведено 8 978 тестов на COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 531 133 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan records 1,210 new COVID cases, 28 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1 210 nəfər koronavirusa yoluxub, 28 nəfər ölüb

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