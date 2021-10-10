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В Азербайджане за сутки выявлено 1 032 новых случая заражения COVID-19

В Азербайджане за сутки выявлено 1 032 новых случая заражения COVID-19 В Азербайджане зарегистрировано 1 032 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), излечились 1 043 человека.
Здоровье
10 октября 2021 г. 17:36
В Азербайджане за сутки выявлено 1 032 новых случая заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 1 032 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), излечились 1 043 человека.

Как сообщили Report в оперативном штабе при Кабинете министров, 10 человек с положительными анализами на COVID-19 скончались.

На сегодняшний день в стране выявлено 492 179 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 473 023 излечились, 6 664 скончались. Число активных пациентов составляет 12 492 человека.

За последние сутки проведено 8 385 тестов, всего - 4 952 737 тестов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1 032 nəfər koronavirusa yoluxub, 10 nəfər ölüb

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