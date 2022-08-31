В Азербайджане за сутки выявлен 621 случай заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлен 621 новый случай заражения коронавирусом, 648 человек вылечились.

В Азербайджане за минувшие сутки выявлен 621 новый случай заражения коронавирусом, 648 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 813 437 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 800 127 человек вылечились, 9 805 – скончались, число активных больных составляет 3 505.

За последние сутки в стране проведено 4 032 теста на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 7 155 246 тестов.