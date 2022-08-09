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В Азербайджане за сутки выявлен 563 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлен 563 случая заражения коронавирусом В Азербайджане за минувшие сутки выявлен 563 случая случай заражения коронавирусом, 520 человек вылечились, один человек скончался.
Здоровье
9 августа 2022 г. 21:03
В Азербайджане за сутки выявлен 563 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлен 563 случая случай заражения коронавирусом, 520 человек вылечились, один человек скончался.

Об этом сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 802 623 случая заражения коронавирусной инфекцией, 789 667 человек вылечились, 9 762 – скончались, число активных больных составляет 3 194.

За последние сутки в стране проведено 4 000 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 7 076 185 тестов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 563 nəfər koronavirusa yoluxub, 1 nəfər ölüb

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