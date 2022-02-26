В Азербайджане за сутки вакцинированы свыше 30 тысяч человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 30 509 человека.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 30 509 человека.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 2 026, второй - 1 667 человек, тремя и более дозами – 25 274, вакцинированных бустерной дозой после позитивного результата - 1 542 человека.

На сегодняшний день введены 12 957 147 доз вакцины от COVID-19. При этом 5 297 076 человек получили первую дозу препарата, 4 783 478 - вторую, 2 673 818 - третью и большее количество доз, 202 775 - "бустерную" после позитивного результата.