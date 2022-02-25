В Азербайджане за сутки вакцинированы около 30 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 29 833 человека.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 29 833 человека.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 2 042, второй - 1 525 человек, тремя и более дозами – 24 771, вакцинированных бустерной дозой после позитивного результата - 1 492 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 12 926 638, из них первую дозу вакцины получили 5 295 050, две дозы - 4 781 811, три и более доз - 2 648 544 человека, бустерную дозу после положительного ответа – 201 233 человека.