В Азербайджане за сутки вакцинированы около 26 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 25 923 человека.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 25 923 человека.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 1 352, второй - 2 436 человек, тремя и более дозами – 20 885, бустерной дозой после положительного ответа – 1 250 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 202 557, из них первую дозу вакцины получили 5 311 055, две дозы - 4 798 936, бустерную дозу - 2 876 702 человека, бустерную дозу после положительного ответа - 215 864 человека.