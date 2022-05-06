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В Азербайджане за сутки вакцинированы более 4,2 тыс. человек

В Азербайджане за сутки вакцинированы более 4,2 тыс. человек В Азербайджане за сутки введено 4 242 дозы вакцины против коронавируса.
Здоровье
6 мая 2022 г. 16:42
В Азербайджане за сутки вакцинированы более 4,2 тыс. человек

В Азербайджане за сутки введено 4 242 дозы вакцины против коронавируса.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня зарегистрировано 445 вакцинированных первой дозой. Число привитых второй дозой составило 391 человек, третьей и более дозами - 3 062 человека, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 344 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 663 010, из них первую дозу вакцины получили 5 341 313, две дозы - 4 841 526, бустерную дозу - 3 239 094 человека. Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 241 077 человек.

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Версия на английском языке Over 13.66M COVID vaccine jabs administered in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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