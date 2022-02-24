В Азербайджане за сутки вакцинированы более 32 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинирован 32 591 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинирован 32 591 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 2 209, второй - 1 509 человек, тремя и более дозами – 27 210, вакцинированных бустерной дозой после позитивного результата - 1 663.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 12 896 808, из них первую дозу вакцины получили 5 293 008, две дозы - 4 780 286, три и более доз - 2 623 773 человека, бустерную дозу после положительного ответа – 199 741 человек.