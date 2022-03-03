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В Азербайджане за сутки вакцинированы более 30 тыс. человек

В Азербайджане за сутки вакцинированы более 30 тыс. человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинирован 30 871 человек.
Здоровье
3 марта 2022 г. 18:38
В Азербайджане за сутки вакцинированы более 30 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинирован 30 871 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 1 769, второй - 1 675 человек, тремя и более дозами – 25 705, бустерной дозой после положительного ответа – 1 722 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 082 592, из них первую дозу вакцины получили 5 304 350, две дозы - 4 790 428, бустерную дозу - 2 778 250 человек, бустерную дозу после положительного ответа - 209 564 человека.

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Версия на английском языке Number of people vaccinated in Azerbaijan revealed
Версия на азербайджанском языке Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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