В Азербайджане за сутки вакцинированы более 30 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинирован 30 871 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинирован 30 871 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 1 769, второй - 1 675 человек, тремя и более дозами – 25 705, бустерной дозой после положительного ответа – 1 722 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 082 592, из них первую дозу вакцины получили 5 304 350, две дозы - 4 790 428, бустерную дозу - 2 778 250 человек, бустерную дозу после положительного ответа - 209 564 человека.