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В Азербайджане за сутки вакцинированы более 25 тыс. человек

В Азербайджане за сутки вакцинированы более 25 тыс. человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 25 637 человек.
Здоровье
5 марта 2022 г. 18:39
В Азербайджане за сутки вакцинированы более 25 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 25 637 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 1 514, второй - 1 631 человек, тремя и более дозами – 21 214, бустерной дозой после положительного ответа – 1 278 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 136 656, из них первую дозу вакцины получили 5 307 491, две дозы - 4 793 776, бустерную дозу - 2 823 016 человек, бустерную дозу после положительного ответа - 212 373 человека.

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Версия на английском языке Azerbaijan vaccinates 25,637 people on Mar 5
Версия на азербайджанском языке Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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