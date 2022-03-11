В Азербайджане за сутки вакцинированы более 22 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 22 315 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 22 315 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 1 149, второй - 1 796 человек, тремя и более дозами – 18 178, бустерной дозой после положительного ответа – 1 192 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 224 872, из них первую дозу вакцины получили 5 312 204, две дозы - 4 800 732, бустерную дозу - 2 894 880 человек, бустерную дозу после положительного ответа - 217 056 человек.