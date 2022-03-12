В Азербайджане за сутки вакцинированы более 22 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 22 070 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 22 070 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 1 180 человек, второй - 1 656, тремя и более дозами – 18 163, бустерной дозой после положительного ответа – 1 071 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 246 942, из них первую дозу вакцины получили 5 313 384, две дозы - 4 802 388, бустерную дозу и более доз – 2 913 043 человек, бустерную дозу после положительного ответа - 218 127 человек.