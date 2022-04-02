В Азербайджане за сутки вакцинированы более 12 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 12 558 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 12 558 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки число вакцинированных первой дозой составило 1 069, второй – 1 180, тремя и более дозами – 9 718, бустерной дозой после положительного ответа - 591 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 481 759, из них первую дозу вакцины получили 5 326 364, две дозы - 4 827 053, бустерную и более доз - 3 098 441 человек, бустерную дозу после положительного ответа - 229 901 человек.