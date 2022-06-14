В Азербайджане за сутки вакцинированы более 1,6 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки вакцинированы 1 668 человек.

В Азербайджане за последние сутки вакцинированы 1 668 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки первой дозой были вакцинированы 273, второй – 197 человек.

Тремя и более дозами вакцинированы 1 076 человек, после позитивного ответа бустерной дозой вакцинированы 122 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 746 614, из них первую дозу вакцины получили 5 351 241, две дозы - 4 851 252, бустерную дозу - 3 296 504 человека.

Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 247 617 человек.