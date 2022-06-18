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В Азербайджане за сутки вакцинированы более 1,5 тыс. человек

В Азербайджане за сутки вакцинированы более 1,5 тыс. человек В Азербайджане за сутки вакцинированы 1 522 человека.
Здоровье
18 июня 2022 г. 17:04
В Азербайджане за сутки вакцинированы более 1,5 тыс. человек

В Азербайджане за сутки вакцинированы 1 522 человека.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Число вакцинированных первой дозой составило 189, второй дозой – 256, тремя и более дозами - 934 человек. Бустерную дозу получили 143 человека.

Общее количество вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составило 13 752 122, первой дозой привились 5 352 065 человек, второй дозой - 4 852 083, тремя и более дозами - 3 299 954 человек. Бустерной дозой привито 248 020 человек.

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Версия на английском языке Azerbaijan discloses number of people vaccinated against COVID-19
Версия на азербайджанском языке Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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