В Азербайджане за сутки вакцинированы более 1,5 тыс. человек

В Азербайджане за сутки вакцинированы 1 522 человека.

В Азербайджане за сутки вакцинированы 1 522 человека.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Число вакцинированных первой дозой составило 189, второй дозой – 256, тремя и более дозами - 934 человек. Бустерную дозу получили 143 человека.

Общее количество вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составило 13 752 122, первой дозой привились 5 352 065 человек, второй дозой - 4 852 083, тремя и более дозами - 3 299 954 человек. Бустерной дозой привито 248 020 человек.