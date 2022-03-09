О нас
Аудио новости

В Азербайджане введено более 13 млн доз вакцин

В Азербайджане введено более 13 млн доз вакцин В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 63 человека.
Здоровье
9 марта 2022 г. 18:36
В Азербайджане введено более 13 млн доз вакцин

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 63 человека.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 0, второй - 26 человек, тремя и более дозами – 29, бустерной дозой после положительного ответа – 8 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 176 634, из них первую дозу вакцины получили 5 309 703, две дозы - 4 796 500, бустерную дозу - 2 855 817 человек, бустерную дозу после положительного ответа - 214 614 человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

Экслюзивные новости

В Азербайджане 343 полицейских наказаны, 67 освобождены от должностей
В Азербайджане 343 полицейских наказаны, 67 освобождены от должностей
9 марта 2022 г. 18:08
Минтуризма Болгарии: Азербайджан является важным рынком с потенциалом роста
Минтуризма Болгарии: Азербайджан является важным рынком с потенциалом роста
9 марта 2022 г. 12:35
Азербайджан и Болгария намерены активизировать туристическое сотрудничество
Азербайджан и Болгария намерены активизировать туристическое сотрудничество
9 марта 2022 г. 11:50
Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
4 марта 2022 г. 16:10
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
4 марта 2022 г. 12:24
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
3 марта 2022 г. 10:17
Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
2 марта 2022 г. 15:53
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
2 марта 2022 г. 13:00
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
1 марта 2022 г. 17:37
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
1 марта 2022 г. 16:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi