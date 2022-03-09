В Азербайджане введено более 13 млн доз вакцин

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 63 человека.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 63 человека.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 0, второй - 26 человек, тремя и более дозами – 29, бустерной дозой после положительного ответа – 8 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 176 634, из них первую дозу вакцины получили 5 309 703, две дозы - 4 796 500, бустерную дозу - 2 855 817 человек, бустерную дозу после положительного ответа - 214 614 человек.